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РФ впервые в истории ответит за нарушение международного права, - Зеркаль

Новости » Политика     08.11.2019 - 17:46
РФ впервые в истории ответит за нарушение международного права, - Зеркаль
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

По ее словам, Россия будет отвечать по всем обвинениям, включая МН17

Российская Федерация впервые в истории ответит за нарушение международного права. Об этом на брифинге рассказала заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль, передает РБК-Украина.

По ее словам, суд должен провести анализ сколько потребуется России для подготовки их меморандума.

"Далее будет рассмотрение по сути. Суд должен провести анализ того, сколько потребуется России для подготовки их меморандума, и принять протокольный приказ. После этого Россия должна будет подать свой меморандум, в котором изложит свою позицию по всем пунктам, по которым Украина предоставила факты нарушения конвенций. И после этого начнутся слушания", - заявила Зеркаль.

Также она отметила, РФ впервые будет отвечать за нарушение международного права.

"Россия будет впервые отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека. Это впервые в истории, когда будет отвечать Россия … по всем нашим обвинениям, включая MH17", - заявила заместитель главы МИД.

Напомним, Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Зеркаль: решение Гааги позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ Суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме
Новости Украины ООНЕлена ЗеркальСуд
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