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Опубліковано рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії"

Новини » Політика     08.11.2019 - 19:14
Опубліковано рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії"
Фото: Олена Зеркаль (president.gov.ua)

Суд безпрецедентною кількістю голосів прийняв сторону України

Заступник глави Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль опублікувала рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеркаль у Facebook.

Як вона зазначає, суд безпрецедентною кількістю голосів прийняв сторону України.

"Ось як виглядає резолютивну частину рішення суду:
суд, тринадцятьма голосами до трьох, відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації про відсутність у суду юрисдикції на підставі частини 1 статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

Тринадцятьма голосами до трьох, постановляє про наявність юрисдикції на підставі частини 1 статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

П'ятнадцятьма голосами до одного, відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації про відсутність у суду юрисдикції на підставі статті 22 Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

Одноголосно, відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації про неприйнятність позову України до Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

П'ятнадцятьма голосами до одного, постановляє про наявність юрисдикції на підставі статті 22 Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації розглядати вимоги України щодо цієї Конвенції, а також про прийнятність позову в частині цих вимог", - повідомила Зеркаль

Також вона додала, що суд буде розглядати всі українські вимоги і докази по суті.

Опубліковано рішення Міжнародного суду ООН у справі &quot;Україна проти Росії&quot;Фото: рішення Міжнародного суду ООН (facebook.com/lana.zerkal)

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

РФ вперше в історії відповість за порушення міжнародного права, - Зеркаль Зеркаль: рішення Гааги дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ
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