Опубликовано решение КСУ о декоммунизации

Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение по делу относительно соответствия Конституции Украины закона о декоммунизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как сообщается, суд исходя из того, что закон принято "с целью недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальной, классовой, этнической, расовой или другим признакам в будущем, восстановление исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины".

"В решении отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, а не соблюдал международные обязательства, нарушал принятые им конституции и законы. Как следствие, несколько поколений украинский жили в атмосфере всеобъемлющего страха за отсутствия свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод", - говорится в решении суда.

КСУ акцентирует внимание на том, что красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.

"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным", - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 16 июля КСУ принял решение по закону о декоммунизации. Решение было принято после проведения заседания в закрытом режиме.

Ранеелидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации в Украине должны решаться на местных референдумах. Он также назвал идеальным вариантом переименование населенных пунктов решением их жителей.