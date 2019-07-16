Опубліковано рішення КСУ про декомунізацію

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив рішення у справі щодо відповідності Конституції України закону про декомунізацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, суд виходячи з того, що закон прийнято "з метою недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, будь-якої дискримінації за національною, соціальної, класової, етнічної, расової чи іншими ознаками в майбутньому, відновлення історичної та соціальної справедливості, усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки України"

"У рішенні зазначається, що комуністичний режим, так само як і нацистський режим, завдав непоправної шкоди прав людини, оскільки протягом усього періоду свого існування здійснював тотальний контроль над суспільством, політично мотивовані переслідування і репресії, а не дотримувався міжнародні зобов'язання, порушував прийняті ним конституції і законів Як наслідок, кілька поколінь українців жили в атмосфері всеохоплюючого страху за відсутності свободи, перебували в умовах довільного обмеження громадянських, політичних та інших прав і свобод", - йдеться в рішенні суду.

КСУ акцентує увагу на тому, що червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті і агресії, для заперечення права українського народу на власну незалежну державу.

"З'ясувавши легітимність мети прийняття закону і здійснивши його всебічний аналіз, Конституційний суд України дійшов висновку, що пропаганда комуністичного режиму і нацистського режиму, публічне використання їх символів є спробою виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей, захист яких є обов'язком всіх органів державної влади, а закон є конституційним", - йдеться в повідомленні

Також у суді зазначили, що рішення є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 16 липня КСУ прийняв рішення по закону про декомунізацію. Рішення було прийнято після проведення засідання в закритому режимі.

Ранеелидер політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що питання декомунізації в Україні повинні вирішуватися на місцевих референдумах. Він також назвав ідеальним варіантом перейменування населених пунктів рішенням їх жителів.