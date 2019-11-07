Опубликовано постановление о ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов

Речь идет о взрывах на складах в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге
Постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы" в четверг, 7 ноября, было опубликовано. Документ обнародовали в издании "Голос Украины".
Комиссию возглавит глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Определить основными задачами ВСК:
Напомним, 31 октября парламент одобрил проект постановления №2312 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы". За создание ВСК проголосовали 339 парламентариев.
Как писало РБК-Украина, в Верховной раде Украины 25 октября был зарегистрирован проект постановления №2312.
Ранее Арахамия анонсировал, что в ВР создадут новую временную следственную комиссию по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов.
Так, в октябре 2018-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по уголовным делам о взрывах на складах с боеприпасами нет ни одного обвиняемого.