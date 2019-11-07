Опубліковано постанову про ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів

Йдеться про вибухи на складах в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому і Кривому Розі
Постанова "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки" в четвер, 7 листопада, була опублікована. Документ оприлюднили у виданні "Голос України".
Комісію очолить глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Визначити основними завданнями ТСК:
Нагадаємо, 31 жовтня парламент схвалив проект постанови №2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки". За створення ТСК проголосували 339 парламентаріїв.
Як писало РБК-Україна, у Верховній раді України 25 жовтня був зареєстрований проект постанови №2312.
Раніше Арахамія анонсував, що у ВР створять нову тимчасову слідчу комісію з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів.
Так, у жовтні 2018-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у кримінальних справах про вибухи на складах з боєприпасами немає жодного обвинуваченого.