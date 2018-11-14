Опубликовано постановление Рады о внеочередных выборах мэра Смелы

Иллюстративное фото (facebook.com/Евгений Руденко)

В документе предлагается организовать выборы депутатов городского совета и мэра Смелы в течение 60 дней

В Смеле Черкасской области в начале 2019 года должны состояться внеочередные выборы депутатов городского совета и городского головы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Верховной рады Украины.

Документ зарегистрирован 8 ноября 2018, а для ознакомления его передали 13 ноября. Авторами постановления являются нардепы от "Самопомочи" Виктор Кривенко и Павел Кишкар. Они предлагают в течение 60 дней организовать внеочередные выборы руководства города Смела в связи с бездействием мэра Алексея Цибка по решению вопроса начала отопительного сезона.

В проекте постановления, подписанного главой Верховной рады Андреем Парубием, указано, что выборы мэра и депутатов горсовета Смелы должны быть назначены на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня вступления в силу этим постановлением и провести их в порядке, определенном законом Украины "О местных выборах".

Также Центральная избирательная комиссия должна назначить размер финансирования для организации внеочередных выборов. А Кабинет министров в свою очередь должен безотлагательно найти финансирование выборов за счет Государственного бюджета.

Поскольку постановление вступило в силу со дня его опубликования, то датой внеочередных выборов в Смеле может стать 6 января 2018 года.

Напомним, в ходе заседания правительства в среду, 14 ноября, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле Черкасской области в связи с ситуацией с отоплением в городе.

Также во время заседания правительства 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.