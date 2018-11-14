Опубліковано постанову Ради про позачергові вибори мера Сміли

Ілюстративне фото (facebook.com/Евгений Руденко)

У документі пропонується організувати вибори депутатів міської ради та мера Сміли протягом 60 днів

У Смілі Черкаської області на початку 2019 року мають відбутися позачергові вибори депутатів міської ради та міського голови. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову Верховної ради України.

Документ зареєстровано 8 листопада 2018, а для ознайомлення його передали 13 листопада. Авторами постанови є нардепи від "Самопомочі" Віктор Кривенко та Павло Кишкар. Вони пропонують протягом 60 днів організувати позачергові вибори керівництва міста Сміла у звязку із бездіяльністю мера Олексія Цибка щодо вирішення питання початку опалювального сезону.

У проекті постанови, підписаної головою Верховної ради Андрієм Парубієм, зазначено, що вибори мера та депутатів міськради Сміли мають бути призначені "на останню неділю шістдесятиденного строку з дня набрання чинності цією постановою та провести їх у порядку, визначеному законом України "Про місцеві вибори".

Також Центральна виборча комісія повинна призначити обсяг фінансування для організації позачергових виборів. А Кабінет міністрів у свою чергу має невідкладно знайти фінансування виборів за рахунок Державного бюджету.

Оскільки постанова набула чинності з дня її опублікування, то датою позачергових виборів у Смілі може стати 6 січня 2018 року.

Нагадаємо, у ході засідання уряду в середу, 14 листопада, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що депутати Верховної ради України зареєстрували постанову про проведення перевиборів у Смілі Черкаської області у зв'язку із ситуацією із опаленням у місті.

Також під час засідання уряду 14 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.