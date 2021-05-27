UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Опубликованные в СМИ нормы "закона об олигархах" не являются текстом документа, - Подоляк

Автор: Милан Лелич

Опубликованные в СМИ нормы якобы "законопроекта об олигархах" не являются текстом самого документа. Текст реального документа еще не готов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, работа над законопроектом продолжается и официальной презентации документа или его регистрации в парламенте еще не было.

"Законодательная работа - это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса - регистрация законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме "слива" в какое-то из СМИ каких-то никем не подтверждённых и вообще непонятных вариантов. То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта", - заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, начнется работа в комитетах, после чего документ должен пройти первое и второе чтение.

"Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы. Поэтому сейчас нельзя говорить безоговорочно о том, каким будет закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, после его принятия парламентом", - объяснил он.

Подоляк добавил, что конкретные нормы законопроекта еще будут "дополняться, детализироваться и шлифоваться". Это, по его словам, происходит и сейчас на этапе подготовки.

"Рациональные предложения к законопроекту будут рассмотрены и проанализированы депутатами и в рамках парламентских процедур. Для президента и для общества принципиально одно - чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году", - резюмировал он.

Напомним, в минувший четверг президент Зеленский заявил, что на этой неделе будет опубликован текст его законопроекта об олигархах. А сегодня СМИ распространили якобы нормы этого законопроекта.

Как писало РБК-Украина, разработка законопроекта об олигархах была анонсирована президентом после заседания СНБО еще в середине апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины олигархиОфис президентаЗакон