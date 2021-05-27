Опубліковані в ЗМІ норми "закону про олігархів" не є текстом документа, - Подоляк

За його словами, робота над законопроектом триває і офіційної презентації документа або його реєстрації в парламенті ще не було.

"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація законопроекту в парламенті або хоча б його офіційна презентація. Це точно не відбувається в формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроекті або в формі "зливу" в якесь зі ЗМІ якихось ніким не підтверджених і взагалі незрозумілих варіантів. Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроекту", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що як тільки законопроект буде презентовано і зареєстровано в парламенті, почнеться робота в комітетах, після чого документ повинен пройти перше і друге читання.

"Фінальний документ в більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи. Тому зараз не можна говорити беззастережно про те, яким буде закон про деолігархізацію, ініційований президентом Володимиром Зеленським, після його ухвалення парламентом", - пояснив він.

Подоляк додав, що конкретні норми законопроекту ще будуть "доповнюватися, деталізуватися і шліфуватися". Це, за його словами, відбувається і зараз на етапі підготовки.

"Раціональні пропозиції до законопроекту будуть розглянуті і проаналізовані депутатами і в рамках парламентських процедур. Для президента і для суспільства принципово одне - щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році", - резюмував він.