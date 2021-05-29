Опубліковані в ЗМІ норми закону про деолігархізацію не відповідають дійсності, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що публікації про законопроекті про олігархів , які з'явилися напередодні в ЗМІ, не відповідають дійсності. Проект реального документа інший.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Той текст, який з'явився нещодавно в ЗМІ - це не той проект, який сьогодні розглядається в кабінеті Володимира Зеленського в Офісі президента.

"Ви знаєте, що він дав доручення апарату Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів, Офісу президента підготувати законопроект. Законопроект непростий, він дуже складний, але ті коментарі і те, що сьогодні є в ЗМІ - вони не відповідають дійсності", - заявив Данілов.

Він додав, що"крім закону про олігархів, має бути антитрастовий закон, закон про лобізм, про перевірку вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку, при цьому мова йде про об'єкти критичної інфраструктури".

Як писало РБК-Україна, минулого четверга президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня буде опубліковано текст його законопроекту про олігархів. А раніше ЗМІ поширили нібито норми цього законопроекту.

Так, розробка законопроекту про олігархів була анонсована президентом після засідання РНБО ще в середині квітня.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 28 травня експерти та гості студії - Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич та інші - розказують, чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму та чим тепер Лукашенко загрожує Україні. Крім того, пасажир літака Ryanair який примусово посадили у Мінську, розповість деталі того, що відбулося.

Також увагу приділяють спецоперації із затримання "вагнерівців", зокрема, дадуть відповідь на питання: що це було - провал українських спецслужб чи фейк?



Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.



Заслужений лікар України Ольга Голубовська різко висловилася про систему охорони здоров'я у нашій країні.



Також у ефірі відомі українські лікарі пояснили, що думають про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.



Політики, до слова, теж висловилися про звільнення Степанова і пояснили - це добре чи погано для країни.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між Віталієм Кличком і Давидом Арахамією про корупцію у Київській міській адміністрації та про розвиток столиці.