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Опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (фото)

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Бахмут , Четвер 05 січня 2023 21:09
Опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (фото) Фото: опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (twitter.com/Maxar)
Автор: Тетяна Степанова

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року. На фото видно наслідки інтенсивних цілодобових боїв, які тривають вже понад пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maxar.

"Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що фото "до" було зроблене 1 серпня 2022 року.

Опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (фото)

Знімок "після" зроблений 4 січня 2023 року.

Опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (фото)

Нагадаємо, російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.

Також раніше ми писали, що у США прогнозують продовження боїв за Бахмут у найближчому майбутньому.

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