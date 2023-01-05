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Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото)

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Бахмут, Четверг 05 января 2023 21:09
Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото) Фото: опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (twitter.com/Maxar)
Автор: Татьяна Степанова

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сделанные 1 августа 2022 и 4 января 2023 года. На фото видны последствия интенсивных круглосуточных боев, которые продолжаются уже более полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maxar.

"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечено, что фото "до" было сделано 1 августа 2022 года.

Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото)

Снимок "после" сделан 4 января 2023 года.

Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото)

Напомним, российское наступление под Бахмутом еще не достигло своей кульминации. На этом участке фронта продолжают активные бои.

Также ранее мы писали, что в США прогнозируют продолжение боев за Бахмут в ближайшем будущем.

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