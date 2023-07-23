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Опубліковані нові фото зруйнованого Преображенського собору в Одесі

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Одеса, Неділя 23 липня 2023 07:44
Опубліковані нові фото зруйнованого Преображенського собору в Одесі Фото: нові фото зруйнованого Преображенського собору в Одесі (news.church.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі сьогодні вночі, 23 липня. Внаслідок обстрілу зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УПЦ.

Повідомляється, що російська ракета потрапила прямо в центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.

Одразу після влучення почалася пожежа, яку рятувальники швидко локалізували та загасили. Наразі тривають рятувальні роботи, які проводяться співробітниками ДСНС, на місці працюють комунальні служби.

Нічна атака по Одесі 23 липня

Окупанти сьогодні вночі, 23 липня, здійснили чергову комбіновану атаку по місту та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.

Як зазначила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, РФ не досягла цілей своїх атак, тому вона продовжуватиме завдавати ударів.

Про всі наслідки нічної атаки окупантів на Одесу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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