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Опубликованы новые фото разрушенного Преображенского собора в Одессе

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Одесса, Воскресенье 23 июля 2023 07:44
Опубликованы новые фото разрушенного Преображенского собора в Одессе Фото: новые фото разрушенного Преображенского собора в Одессе (news.church.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 23 июля. В результате обстрела разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Сообщается, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Сразу после попадания начался пожар, который спасатели быстро локализовали и потушили. В настоящее время продолжаются спасательные работы, которые проводятся сотрудниками ГСЧС, на месте работают коммунальные службы.

Ночная атака по Одессе 23 июля

Оккупанты сегодня ночью, 23 июля, совершили очередную комбинированную атаку по городу и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Как отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, РФ не достигла целей своих атак, поэтому она будет продолжать наносить удары.

О всех последствиях ночной атаки оккупантов на Одессу читайте в материале РБК-Украина.

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