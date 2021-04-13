Опубликована предварительная повестка дня заседания Рады в четверг

Так, в повестке дня указаны 15 законопроектов, которые рассмотрят народные депутаты. В частности:
о внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовного кодекса Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование достоверной информации и не представление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
о конституционной процедуре;
о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
о внесении изменений в закон Украины об индустриальных парках, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;
о внесении изменений в приложения №3 и №4 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма противодействия рейдерству;
о внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи;
о внесении дополнений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования);
о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост;
о внесении изменений в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины";
о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможности матери и отца на уход за ребенком;
о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства;
о внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.
Напомним, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что Рада соберется на еще одно внеочередное заседание в четверг, 15 апреля.