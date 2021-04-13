Опубліковано попередній порядок денний засідання Ради в четвер
Фото: позачергове засідання Ради планується на 15 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Попередній порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної ради в четвер, 15 квітня, опублікував народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.
Відповідну фотографію він розмістив у своєму Telegram-каналі.
Так, в порядку денному зазначені 15 законопроектів, які розглянуть народні депутати. Зокрема:
- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування достовірної інформації та не подання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- про конституційну процедуру;
- про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;
- про внесення змін до закону України про індустріальні парки, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом впровадження стимулів в індустріальних парках;
- про внесення змін до додатка №3 і №4 до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України;
- про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення механізму протидії рейдерству;
- про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій;
- про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо сертифікації оператора системи передачі;
- про внесення доповнень в закон України "Про запобігання корупції" (щодо вдосконалення окремих аспектів декларування);
- про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост;
- про внесення змін до статті 11 закону України "Про державні нагороди України";
- про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;
- про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення рівних можливості матері і батька на догляд за дитиною;
- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби;
- про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.
Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна заявила, що Рада збереться на ще одне позачергове засідання в четвер, 15 квітня.
Зокрема, Рада може схвалити розмитнення "євроблях" за новою процедурою і знизити штрафи.