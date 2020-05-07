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Опубліковано порядок денний наступного позачергового засідання Ради

Новини » Політика     07.05.2020 - 16:15
Опубліковано порядок денний наступного позачергового засідання Ради
Фото: Верховна рада (скріншот з Youtube каналу ВРУ)

13 травня відбудеться година запитань до уряду

Порядок денний наступного позачергового засідання Ради 13 травня включає годину запитань до уряду та звіт Національного банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олександра Качури.

Нардепи наступного тижня розглянуть звільнення заробітних плат медиків від оподаткування, банківський законопроект, проект закону про оборонні закупівлі, а також удосконалення процедури призначення і звільнення членів Кабінету міністрів.

Крім того, на засіданні 13 травня очікується звіт Національного банку України та година запитань до уряду.

Фото: порядок денний Ради

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання 13 травня може затягнутися на 12 годин.

"Це велика сесія. 3-4 години мінімум - це закон про банки, потім ще 13 питань, серед яких година запитань до уряду, звіт голови НБУ, питання до нього. Це мінімум 45 хвилин. А потім ще десять законів з обговоренням", - додав він.

Нардеп також заявив, що в його фракції достатньо голосів, щоб підтримати банківський "антиколомойський" закон.

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