Опубликована поправка в закон о поддержке налогоплательщиков из-за карантина

В "Голосе Украины" в четверг, 19 марта, была опубликована поправка в закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом свидетельствует публикация в издании.

Так, подчеркивается, что по техническим причинам в ст. 8 закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который был опубликован в "Голосе Украины" за 17 марта вкралась ошибка.

"Ст. 8 читать так... Национальный банк после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годовой финансовой отчетности за счет прибыли до распределения обеспечивает формирование общих резервов в размере 10 процентов от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка, который определяется в порядке, установленном Национальным банком", - указано в поправке.

Напомним, закон "О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни" в среду, 18 марта, вступил в силу. Проект был обнародован в издании 17 марта. Этим законом предусмотрено, что физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 17 марта утром одобрил закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни. За документ проголосовали 359 парламентариев.