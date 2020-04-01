Опубликован закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции

Закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в среду, 1 апреля, обнародован в издании "Голос Украины". Об этом свидетельствует публикация документа.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует до отмены установленного Кабинетом министров Украины карантина.

"Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте ВР, по предварительному согласию большинства от утвержденного ВРУ количественного состава комитета, с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированного электронной подписи", - гласит текст закона.

При этом согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым нардепом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277 о работе комитетов в режиме видеоконференции, за документ проголосовали 319 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, президент сегодня также подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса. Закон также был опубликован в "Голосе Украины" и с сегодняшнего дня вступил в силу.