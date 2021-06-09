Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине. Когда он начнет действовать
В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Соответсвующий закон сегодня был обнародован.
Документ опубликовали в издании "Голос Украины".
Закон вступит в силу завтра. Однако в силу его введут через шесть месяцев со дня вступления в силу.
Ряд норм введут в действие через девять месяцев со дня опубликования документа.
Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах.
Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.
Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.
Какие пластиковые материалы не попадают под запрет
В виде исключения разрешена первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.
Когда введут ограничения
Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. В частности:
- 9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);
- до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;
- до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.
За это время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:
- пакеты и сумки многоразового использования;
- бумажные пакеты;
- биоразлагаемые пакеты.
Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.
Штрафы за нарушение закона
На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн. При этом в Минэкологии уточняли, что украинцев штрафы не коснутся, наказание грозит бизнесу.
Напомним, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал этот проект закона.
Как писало РБК-Украина, парламент одобрил во втором чтении законопроект № 2051-1, согласно которому в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке.
Так, 3 ноября Верховная рада отправила на повторное второе чтение этот проект.
А за основу документ приняли осенью прошлого года.