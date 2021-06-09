Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні. Коли він почне діяти

В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Відповідний закон сьогодні був оприлюднений.

Закон набере чинності завтра. Однак у дію його введуть через шість місяців з дня набрання чинності.

Ряд норм введуть у дію через дев’ять місяців з дня опублікування документу.

Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах.

Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їх товщина стінки варіюється, в залежності від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Які пластикові матеріали не потрапляють під заборону

Як виняток дозволена первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 ​​мкм.

Коли введуть обмеження

Усі обмеження будуть вводитися у дію поступово. Зокрема:

9 місяців з дня прийняття законопроекту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);

до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;

до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

За цей час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки повинні повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

пакети і сумки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

Підприємства повинні утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

Штрафи за порушення закону

На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.