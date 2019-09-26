Опубліковано закон про введення єдиного рахунку для сплати податків

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Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року

Законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності по єдиному внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) був опублікований у виданні "Голос України". Так, прикінцеві положення свідчать, що закон набуває чинності з 1 січня 2021 року.

Зокрема, Кабінету міністрів України до 1 січня 2021-го доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Документ був розроблений для подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав цей проект закону 23 вересня.

Верховна рада прийняла даний законопроект про об'єднання звітності з ПДФО та ЄСВ у першому читанні 11 вересня, а в другому читанні - 19 вересня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту. У Мінфіні підкреслили, що для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.