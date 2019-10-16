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Опублікований закон для поліпшення інвестклімату в Україні

Новини » Політика    16.10.2019 - 17:16
Опублікований закон для поліпшення інвестклімату в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон набуде чинності у четвер

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" в середу, 16 жовтня, опублікований у виданні "Голос України". Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними в результаті комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання. Так, у сфері будівництва скасовується обов'язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Він скасовується з 2021 року.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім: пункту 3 розділу I цього закону, який набирає чинності через місяць з дня опублікування цього закону; пунктів 10-13 розділу I цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року; підпунктів 1-7 пункту 18 розділу I цього закону, які набирають чинності через п'ять місяців з дня опублікування цього закону", - підкреслюється у тексті закону.

Нагадаємо, 11 жовтня проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 27 вересня спікер ВР Дмитро Разумков передав законопроект на підпис главі держави.

Рада прийняла в другому читанні закон для поліпшення інвестклімату в Україні 20 вересня. А за основу даний закон нардепи схвалили 11 вересня. Тоді проект підтримали 290 нардепів.

Відзначимо, в липні показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

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