Опубликован закон о "сплите"

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон вступит в силу в субботу, 19 октября

Закон о "сплите" - законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" в пятницу, 18 октября, опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.

"Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 июля 2020 года, кроме пунктов 6, 9, 11-14 этого раздела, которые вступают в силу и вводятся в действие со дня, следующего за днем опубликования настоящего закона", - сказано в тексте документа.

Напомним, 16 октября законопроект подписал президент Владимир Зеленский, а на подпись главе государства закон передали 2 октября.

Документ Верховная рада приняла 12 сентября. При этом сначала ВР одобрила проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции "Европейская солидарность". Закон все же был принят за основу и в целом 296 голосами.

В начале сентября глава государства поддержал законопроект о "сплите".

Добавим также, заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова разъясняла, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", НБУ станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.