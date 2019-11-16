Опубликован закон о создании е-системы в сфере строительства

Сегодня, 16 ноября, опубликовали закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Соответствующий документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Закон предусматривает создание Единой электронной системы в сфере строительства, которая будет работать в составе градостроительного кадастра. Предполагается, что такая система объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Также ожидается, что информация будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных услуг в сфере строительства, а также получать эти услуги в электронной форме. Оплату административных услуг и штрафов за правонарушения можно будет проводить с помощью этой системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, которые необходимо подавать для получения услуг в сфере строительства. Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, а также единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимости.

Закон вступает в силу 1 декабря, кроме отдельных положений

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что админуслуги в строительстве должны перевести в электронный формат.