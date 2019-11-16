Опубліковано закон про створення е-системи у сфері будівництва

Сьогодні, 16 листопада, опублікували закон про створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва. Відповідний документ опубліковано у парламентській газеті "Голос України".

Закон передбачає створення Єдиної електронної системи у сфері будівництва, яка буде працювати в складі містобудівного кадастру. Передбачається, що така система об'єднає в загальному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Також очікується, що інформація буде доступна через портал електронної системи.

Закон дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання адміністративних послуг в сфері будівництва, а також отримувати ці послуги в електронній формі. Оплату адміністративних послуг і штрафів за правопорушення можна буде проводити за допомогою цієї системи.

Крім того, законом передбачається скорочення переліку документів, які необхідно подавати для отримання послуг у сфері будівництва. Також вводиться ідентифікатор об'єкта будівництва та завершеного об'єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об'єкта, а також єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості.

Закон набирає чинності з 1 грудня, крім окремих положень

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що адмінпослуги в будівництві мають перевести в електронний формат.