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Опубліковано закон про застосування бойової техніки в особливий період

Новини » Політика    19.10.2019 - 22:53
Опубліковано закон про застосування бойової техніки в особливий період
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект 17 жовтня підписав глава держави

Законопроект №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період" був опублікований у виданні "Голос України" в суботу, 19 жовтня. Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документом закріплюється право з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї у період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви і частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".

Нагадаємо, згідно з даними на сайті Верховної ради, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 17 жовтня, а спікер ВР Дмитро Разумков схвалив його 4 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 2 жовтня схвалив документ у другому читанні. Законопроект підтримали 307 народних депутатів.

Відзначимо, комітет з нацбезпеки рекомендував Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні. У першому читанні парламентарії прийняли цей закон 20 вересня 278 голосами.

Додамо також, 25 вересня набув чинності законопроект №1011 про План оборони України, автором якого є Зеленський. Законом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

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