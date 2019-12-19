Опубликован закон об отсрочке введения института уголовных проступков

Закон об отсрочке введения института уголовных проступков опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, закон "О внесении изменений в раздел II "Переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" от 22 ноября 2018 №2617-VІІІ (об отсрочке времени вступления в действие)" предусматривает, что институт уголовных проступков вводится с 1 июля 2020 года.

Напомним, 18 декабря проект закона подписал президент Владимир Зеленский.

Так, парламент 3 декабря поддержал за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. За законопроект №2155 проголосовали 328 нардепов.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР отсрочить введение института уголовных проступков до 1 июля 2020 года. Подчеркивалось, что до этой даты правоохранительные органы, а именно ГПУ, Нацполиция и Госбюро расследований должны подготовиться к введению этого института.

Кроме того, в ВР предлагали отложить вступление в силу закона об уголовных проступках до 1 января 2021 года.

Добавим также, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе было прописано, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.