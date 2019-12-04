Опубликован закон об отмене годичного планирования дорожных работ

Опубликован закон о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Документ устанавливает, что Государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования с перечнем дорог, на которых запланированы работы, с указанием объемов финансирования утверждается Кабинетом министров.

При этом составленный ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог общего пользования с указанием объемов финансирования утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует госполитику в сфере дорожного хозяйства.

В то же время перечни объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах утверждает Совет министров Автономной Республики Крым, соответствующая областная, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере дорожного хозяйства.

Добавим, в пояснительной записке к закону подчеркивалось, что главной проблемой дорожной отрасли является наличие системы годичного планирования дорожных работ. Отмечалось, что для реализации одного строительного объекта, в том числе в дорожной отрасли, в среднем необходимо 1,5 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 3 декабря, подписал этот законопроект.

РБК-Украина писало, что 12 ноября Верховная рада одобрила законопроект №1041 о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования. За закон проголосовали 368 нардепов.