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Президент одобрил закон об отмене годичного планирования дорожных работ

Новости » Политика     03.12.2019 - 14:54
Президент одобрил закон об отмене годичного планирования дорожных работ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Программу развития дорог будет утверждать правительство

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 декабря, подписал законопроект №1041 о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Президент одобрил закон об отмене годичного планирования дорожных работ

Документ устанавливает, что Государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования с перечнем дорог, на которых запланированы работы, с указанием объемов финансирования утверждается Кабинетом министров.

При этом составленный ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог общего пользования с указанием объемов финансирования утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует госполитику в сфере дорожного хозяйства.

В то же время перечни объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах утверждает Совет министров Автономной Республики Крым, соответствующая областная, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере дорожного хозяйства.

Добавим, в пояснительной записке к закону подчеркивалось, что главной проблемой дорожной отрасли является наличие системы годичного планирования дорожных работ. Отмечалось, что для реализации одного строительного объекта, в том числе в дорожной отрасли, в среднем необходимо 1,5 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 21 ноября законопроект одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства.

Так, 12 ноября Верховная рада одобрила законопроект №1041 о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования. За закон проголосовали 368 нардепов.

Напомним, 12 сентября Рада приняла данный проект за основу.

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