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Опубликован закон, направленный на предотвращение разрушения дорог

Новости » Политика    24.09.2019 - 13:36
Опубликован закон, направленный на предотвращение разрушения дорог
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования

В издании "Голос Украины" опубликовали закон, направленный на предотвращение разрушения дорог. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Таким образом, закон вступит в силу уже в завтра, 25 сентября. Отметим, что 12 сентября законопроект за основу поддержали 337 нардепов.

В целях предотвращения разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами, обеспечения целевого использования административно-хозяйственных и административных штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предлагается такие штрафы включить в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

Кроме этого, ранее Рада приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Отметим, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог.

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