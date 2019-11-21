Опубликован закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы

Обнародован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении инженерно-технического обустройства и содержании государственной границы" №232-IX. Об этом свидетельствует публикация закона в издании "Голос Украины".

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекса Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Государственной пограничной службы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством госграницы.

Ожидается, что закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Россией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.

Напомним, 5 ноября президенту Владимиру Зеленскому передали на подпись закон об инженерно-техническом обустройстве государственной границы, а 19 ноября глава государства одобрил документ. Верховная рада приняла закон во втором чтении в конце октября.

Как сообщало РБК-Украина ранее, парламент 8 созыва планировал разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в пределах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении 18 декабря 2018 года поддержали 227 нардепов.

Отметим также, в июле 2017 года правительство внесло данный законопроект на рассмотрение в Верховную раду.