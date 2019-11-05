На подпись Зеленскому передали закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом разрешается строительство пограничных объектов в прибрежных зонах

На подпись президенту Владимиру Зеленскому во вторник, 5 ноября, передали законопроект №0905 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона ранее одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Законом определяется, что в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима госграницы военным частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

Предлагается установить, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, 29 октября Рада разрешила строительство пограничных объектов в прибрежных зонах, приняв во втором чтении законопроект №0905.

Напомним, комитет парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы.

Отметим, ВР 8 созыва планировала разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в пределах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении 18 декабря 2018 года поддержали 227 нардепов.

Отметим также, в июле 2017 года правительство предлагало ВР разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах.