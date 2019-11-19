Зеленский подписал закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" № 232-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сейчас украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Госпогранслужбы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры для обеспечения соблюдения режима государственной границы. В то же время линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности отвода полосы земельного участка шириной не менее 50 метров.

Закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекса Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Россией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 5 ноября Владимиру Зеленскому передали на подпись закон об инженерно-техническом обустройстве государственной границы.

Как сообщало РБК-Украина ранее, ВР 8 созыва планировала разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в пределах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении 18 декабря 2018 года поддержали 227 нардепов.

Отметим также, в июле 2017 года правительство предлагало ВР разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах.