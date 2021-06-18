Опубликован указ Зеленского о зарплатах медикам: что он предлагает

На сайте президента был опубликован указ Владимира Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Так, согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум:

20 000 гривен - для врачей;

- для врачей; 13 500 гривен - для среднего медицинского персонала.

То есть повышение зарплаты медикам ожидается только после утверждения парламентом государственного бюджета на 2022 год.

Также президент поручил разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдение прав и гарантий медиков и предпринять меры по недопущению возникновения задолженности перед медработниками.