Опубліковано указ Зеленського про зарплати медикам: що він пропонує

На сайті президента було опубліковано указ Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання було доручено Кабінету міністрів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Так, згідно з документом, уряд під час підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік повинен опрацювати питання підвищення зарплат до щонайменше:

20 000 гривень - для лікарів;

- для лікарів; 13 500 гривень - для середнього медичного персоналу.

Тобто підвищення зарплати медикам очікується тільки після затвердження парламентом державного бюджету на 2022 рік.

Також президент доручив розробити механізми посилення контролю та відповідальності за дотримання прав та гарантій медиків та ужити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості перед медпрацівниками.