Опубліковано указ Зеленського про зарплати медикам: що він пропонує

На сайті президента було опубліковано указ Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання було доручено Кабінету міністрів.
Так, згідно з документом, уряд під час підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік повинен опрацювати питання підвищення зарплат до щонайменше:
Тобто підвищення зарплати медикам очікується тільки після затвердження парламентом державного бюджету на 2022 рік.
Також президент доручив розробити механізми посилення контролю та відповідальності за дотримання прав та гарантій медиків та ужити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості перед медпрацівниками.
Нагадаємо, указ про підвищення мінімальної зарплати медикам Зеленський підписав сьогодні вранці.