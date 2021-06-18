Зеленский подписал указ о минимальной зарплате медиков: названы суммы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении зарплат медиков. Документ устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей.

Об этом Зеленский заявил во время поздравления ко Дню медика.

По его словам, документ устанавливает ориентир на минимальные зарплаты медикам.

"Не менее 13,5 тысяч грн для среднего медперсонала и не менее 20 тысяч гривен для врачей", - сказал президент.

Зеленский добавил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".