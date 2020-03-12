Опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина

Кабинет министров на время карантина из-за коронавируса в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Список этих товаров опубликован на правительственном портале.

Сообщается, что до 1 июня ограничен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрет распространяется на следующие позиции:

водонепроницаемый лабораторный костюм;

перчатки из других полимерных материалов;

перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

перчатки неопудренные из нитрила;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

маски медицинские (хирургические);

очки защитные;

щиток защитный;

респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что намерены штрафовать за нарушение карантина. При этом уточняется, что нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды и проверять соблюдение требований Кабинета министров в период карантина.

Сегодня Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально объявила о проведении всех матчей без зрителей на период карантина до 3 апреля. В частности, без зрителей пройдут 23-й и 24-й туры Украинской премьер-лиги, матчи Кубка Украины, молодежных чемпионатов U-21 и U-19 УПЛ, поединки ПФЛ, женского чемпионата и матчи КУ по футзалу.