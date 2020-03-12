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МВД будет наказывать за несоблюдение карантина

Новости » Общество     12.03.2020 - 14:24
МВД будет наказывать за несоблюдение карантина
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Наказанием для нарушителей будет штраф или ограничение свободы до трех лет

За невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине будут применять штрафы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра внутренних дел Михаила Апостола в Facebook.

По его словам, нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность.

"МВД призывает ответственно относиться к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В частности, соблюдать правила карантина", - сообщил он.

При этом Апостол добавил, что сотрудники правоохранительных органов имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабинета министров в период карантина.

"Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности", - отметил он.

По словам Апостола, наказанием для нарушителей будет штраф или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины закупило более 90 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Тесты позволяют исключить наличие обычного гриппа.

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