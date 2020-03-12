Опубліковано список заборонених для експорту товарів на час карантину

Кабінет міністрів на час карантину через коронавірус в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. Список цих товарів опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що до 1 червня обмежено експорт товарів протиепідемічного призначення. Заборона поширюється на наступні позиції:

водонепроникний лабораторний костюм;

рукавички з інших полімерних матеріалів;

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

рукавички неопудрені з нітрилу;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

медичні маски (хірургічні);

окуляри захисні;

щиток захисний;

респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що мають намір штрафувати за порушення карантину. При цьому уточнюється, що порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність. Крім того, співробітники правоохоронних органів будуть проводити рейди і перевіряти дотримання вимог Кабінету міністрів у період карантину.

Сьогодні Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно оголосила про проведення всіх матчів без глядачів на період карантину до 3 квітня. Зокрема, без глядачів пройдуть 23-й і 24-й тури Української прем'єр-ліги, матчі Кубка України, молодіжних чемпіонатів U-21 та U-19 УПЛ, поєдинки ПФЛ, жіночого чемпіонату і матчі КУ з футзалу.