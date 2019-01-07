Опубліковано список постраждалих українців з затонулого корабля

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

У лікарнях Самсуна знаходяться семеро громадян України

У лікарнях Самсуна (Туреччина) досі перебувають семеро постраждалих українців з затонулого корабля у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Повідомляється, що в результаті аварії корабля постраждали моряки Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Герщенко, Євген Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко і Тетяна Будко. Всі вони перебувають у лікарнях Самсуна.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначило, що цей суховантаж міг перевозити вугілля, який незаконно видобули на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У міністерстві уточнили, що російський порт Азов в Ростовській області часто використовується для вивозу вугілля з окупованого Донбасу. Крім того, зазначили, що до літа 2017 року корабель Volgo-Balt 214 ходив під російським прапором.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ назвали причину катастрофи вантажного судна з українцями.