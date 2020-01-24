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Опубликован снимок нового коронавируса из Китая

Новости » Общество     24.01.2020 - 15:12
Опубликован снимок нового коронавируса из Китая
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Снимок был сделан с помощью электронного микроскопа

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало первый снимок нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, снимок был сделан с помощью электронного микроскопа.

Опубликован снимок нового коронавируса из КитаяСнимок коронавируса (chinacdc.cn)

Напомним, в городе Ухань (Китай) постоят временную больницу для пациентов с коронавирусом. Строительство планирую завершить за десять дней. Больницу введут в эксплуатацию 3 февраля.

Кроме того, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876.

Ранее в Пекине ввели высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в связи с распространением нового коронавируса из-за чего отменили празднование китайского Нового года.

С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

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