Опубликован проект новой конституции Беларуси. Ограничивает количество сроков президента

Белорусам предложили высказать свое мнение относительно проекта обновленной Конституции. Сделать они это могут в виде письма на электронную почту Национального центра правовой информации или через электронную форму на его сайте.
Что предлагает проект Конституции Беларуси
Среди главных изменений, которые предлагается внести в конституцию:
ограничение количества президентских сроков (максимум 2);
увеличение возрастного порога для кандидата в президенты (не моложе 40 лет);
запрет выдвигаться в президенты владельцам иностранного гражданства, лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств;
у президента забрали право назначать членов Центризбиркома, а также назначать и увольнять председателей Конституционного суда и Верховного суда;
право назначать глав КС, ВС и Центризбиркома переходит к Всебелорусскому народному собранию;
Всебелорусское народное собрание может сместить президента, если он нарушит Конституцию;
в случае гибели президента его обязанности переходят к главе Совета Республики;
президент Беларуси после завершения своего срока может прижизненно быть членом Совета Республики.
Полный текст проекта обновленной Конституции Беларуси: