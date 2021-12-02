ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Беларуси и назвал условие

Новина українською →
Беларусь, Четверг 02 декабря 2021 10:15
Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Беларуси и назвал условие Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ольга Белей

Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов главы государства после принятия обновленной конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью "РИА Новости".

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов", - отметил Лукашенко в интервью изданию.

Он также отметил, что после принятия на референдуме обновленной конституции необходимо будет переизбрать все органы власти. При этом Александр Лукашенко сомневается, что президентские выборы состоятся уже следующим летом.

Он также не смог определится, станет ли он участвовать в следующих выборах.

"Не знаю. Честно, не знаю", - сказал он. По его словам, это будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.

"Я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас перед глазами. К сожалению, тяжелые времена", - отметил белорусский политик.

Напомним, Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах после выборов президента Беларуси в 2020 году.

Оппозиционерка Светлана Тихановская признается белорусским лидером в странах западной демократии. В Беларуси на нее заведено несколько уголовных дел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
DAILY
Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами
Милан Лелич, Владислав Красинский Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами