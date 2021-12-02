Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Беларуси и назвал условие

Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов главы государства после принятия обновленной конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью "РИА Новости" .

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов", - отметил Лукашенко в интервью изданию.

Он также отметил, что после принятия на референдуме обновленной конституции необходимо будет переизбрать все органы власти. При этом Александр Лукашенко сомневается, что президентские выборы состоятся уже следующим летом.

Он также не смог определится, станет ли он участвовать в следующих выборах.

"Не знаю. Честно, не знаю", - сказал он. По его словам, это будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.

"Я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас перед глазами. К сожалению, тяжелые времена", - отметил белорусский политик.