Опубліковано проект нової конституції Білорусі. Обмежує кількість термінів президента

Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проекту оновленої конституції. Зробити вони це можуть у вигляді листа на електронну пошту Національного центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.
Що пропонує проект конституції Білорусі
Серед головних змін, які пропонується внести в конституцію:
обмеження кількості президентських термінів (максимум 2);
збільшення вікового порогу для кандидата в президенти (не молодший 40 років);
заборона висуватися в президенти власникам іноземного громадянства, особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав;
у президента забрали право призначати членів Центрвиборчкому, а також призначати і звільняти голів Конституційного суду та Верховного суду;
право призначати голів КС, ВС та Центрвиборчкому переходить до Загальнобілоруських народних зборів;
Загальнобілоруські народні збори можуть змістити президента, якщо він порушить конституцію;
у випадку загибелі президента його обов'язки переходять до глави Ради Республіки;
президент Білорусі після завершення свого терміну може прижиттєво бути членом Ради Республіки.
Повний текст проекту оновленої конституції Білорусі: