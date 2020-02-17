Комитет Рады рассмотрит отчет правительства на этой неделе

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, отчет Кабмина уже поступил в парламент

Профильный комитет Верховной Рады рассмотрит отчет Кабинета министров в среду, 19 февраля. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, отчет Кабмина уже поступил в парламент.

"Пришел, если я не ошибаюсь, он уже должен быть на сайте. Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать. Я бы предлагал, чтобы это произошло в среду. Поскольку постановления как не может быть, у нас есть программа правительства утверждена. Проголосовать за положительный или отрицательный мы не можем. Предложение, чтобы в пятницу мы могли заслушать правительство вместо часа вопросов к правительству ", - отметил спикер Рады.

Напомним, 12 февраля Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности. "Он будет представлен в парламент на этой неделе. Обсудили серьезно итоги пятимесячной работы... Вместе с отчетом мы планируем говорить о будущем", - отмечал глава правительства Алексей Гончарук.

Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленским обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

Как писало РБК-Украина, 7 февраля глава Кабмина отмечал, что подготовка отчета почти завершена.