ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано звіт про діяльність Кабміну за 2019 рік

Новини » Політика     17.02.2020 - 13:13
Опубліковано звіт про діяльність Кабміну за 2019 рік
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін відзвітував про хід і результати виконання Програми діяльності

Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Звіт опублікований на урядовому порталі.

У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

"З метою недопущення зниження рівня добробуту українців ми створили умови для зниження сум у платіжках за теплову енергію, яке вже стало реальністю для значної частини домогосподарств", - йдеться в документі.

Крім того, значна увага приділена забезпеченню макроекономічної стабільності, підвищенню інвестиційної привабливості та поліпшенню умов ведення бізнесу.

Фото: звіт уряду

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив проміжний звіт про свою діяльність.

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з президентом Володимиром Зеленський в середині січня обіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Крім того, він заявив, що представить парламенту концепцію посиленого Кабміну і його часткового організаційного переформатування.

Комітет Ради розгляне звіт уряду на цьому тижні
Новини України Кабінет Міністрів Україниотчетдеятельность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся