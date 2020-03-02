Опубликован окончательный отчет расследования авиакатастрофы с участием Кутового

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами опубликовало окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы в Полтавской области, в результате которой погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет.

Согласно расследованию, вертолет не имел никаких неполадок, а причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот не достаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", - говорится в отчете.

Напомним, авиакатастрофа произошла 21 октября 2019 года в Оржицком районе Полтавской области. Тогда разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет направлялся из Киева. Также по данным спасателей, вертолет в результате падения загорелся.

Позже стало известно, что на борту находился Тарас Кутовой, который и пилотировал авиатранспортное средство. В тот день был сильный туман. В результате падения Кутовой погиб на месте.