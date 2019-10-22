Полиция открыла дело по факту гибели Кутового

Фото: Тарас Кутовой (minagro.gov.ua)

Тело Кутового направили в Лубенское бюро судебно-медицинской экспертизы

Полиция расследует авиакатастрофу в Полтавской области, в результате которой погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, тело погибшего направили в Лубенское бюро судебно-медицинской экспертизы с целью установления его личности и причины смерти.

"Сведения о событиях внесли в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Полиция обеспечивает охрану места происшествия до приезда комиссии Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами для установления обстоятельств и причин аварии. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в комментарии РБК-Украина информацию о смерти Кутового подтвердил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Как сообщалось, в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет направлялся из Киева. Также по данным спасателей, вертолет в результате падения загорелся.

"Сам Кутового раньше пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы окружили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - заявил вчера начальник полиции.